Главный вход Российской государственной библиотеки открыли после реставрации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торжественное открытие первого подъезда и мраморной лестницы Российской государственной библиотеки (РГБ) после завершения реставрационных работ прошло в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Не только исторической лестницей ограничились наши коллеги-реставраторы. Это более 3 тысячи человек, это 2,5 тысячи квадратных метров, больше полутора лет очень серьезной работы", – подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, благодаря реставрации удалось сохранить первоначальный вид пространства и сделать его более доступным. По информации пресс-службы РГБ, главный вход будет открыт для гостей с 31 октября. Мероприятие пройдет в 18:00.

"Гостей ждут стендап от Марии Марковой и встреча с Татьяной Толстой. Вход осуществляется по читательским билетам", – уточняется в сообщении.

До этого стало известно, что Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной откроется после трех лет реставрации 25 октября. В этот день публике представят мюзикл "Между двух миров", который был подготовлен при поддержке фонда. Повторный показ состоится 26 октября.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершена на 75%. Он отметил, что в главном доме усадьбы уже укрепили фундамент и стены, восстановили исторические цвета кирпичных боковых пристроек и центральной части фасада.

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