Московский театр эстрады откроется после реконструкции 25 октября

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной откроется после трех лет реставрации 25 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного фонда горских евреев "Стмэги".

В этот день публике представят мюзикл "Между двух миров", который был подготовлен при поддержке фонда. Повторный показ состоится 26 октября.

"Первый спектакль, который мы предлагаем, это мюзикл, созданный композитором Александром Журбиным. Постановка основана на пьесе драматурга Семена Ан-ского "Диббук", – рассказал худрук театра Геннадий Хазанов.

В рамках реставрации специалисты восстановили историческую планировку и интерьеры: зрительный зал, фойе и мраморные лестницы. Также они установили современное световое и звуковое оборудование, отметили в пресс-службе.

Ранее на портале мэра и правительства столицы сообщалось, что московские школьные театральные коллективы могут поучаствовать в марафоне школьных театров, который пройдет с 18 октября по 30 ноября в культурном центре "Вдохновение". Заявки принимаются до 17 октября.

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