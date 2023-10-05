В КЦ "Вдохновение" проведут марафон школьных театров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьные театральные коллективы могут поучаствовать в марафоне школьных театров, который пройдет с 18 октября по 30 ноября в Культурном центре (КЦ) "Вдохновение". Заявки принимаются до 17 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект нацелен на вовлечение детей в творчество, получение ими новых навыков и компетенций.

Всего запланировано три этапа. На предварительном отборе участники представят видео своих спектаклей. Жюри из числа работников КЦ оценит постановки и вынесет свое решение по каждой из них. После отбора до участия в конкурсе допустят 15–20 работ.

Затем участники пройдут образовательную часть, состоящую из показов спектаклей профессиональных театров и профильных мастер-классов.

Далее в рамках конкурса выбранные постановки покажут публике и жюри. Лучшие спектакли определят в шести номинациях. Победителям вручат памятные знаки и дипломы. Также одну или несколько постановок, отличающихся точным выбором материала, хорошей режиссурой и талантливым исполнением, включат в театральный репертуар КЦ "Вдохновение".

Ранее сообщалось, что победители первого отбора конкурса видеоконтента среди подростков Москвы отправятся в киноэкспедицию в Сербию во время осенних каникул с 28 октября по 4 ноября. В ходе путешествия дети познакомятся с местными традициями, а также изучат создание кинокартин и попробуют снять собственные.

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