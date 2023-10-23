Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация фасадов церкви Вознесения Господня началась в музее-заповеднике "Коломенское". Строение стало первой каменной шатровой церковью в России, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Ее построили по заказу князя Василия III, напомнил он. По словам мэра, на момент возведения храм оставался самым высоким зданием на Руси.



"Церковь по сей день остается уникальным произведением, соединившим элементы русского зодчества, готики и ренессанса. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – отметил градоначальник.

Специалисты займутся цоколем, галереей и шатром церкви. Они очистят металлические элементы и элементы из белого камня, обработают их защитными составами, заменят деформированные части, восстановят историческую кладку и декор. Также планируется обустроить прилегающую территорию.

Собянин уточнил, что завершить работы могут в следующем году.



Ранее мэр Москвы рассказал, что реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево" завершена на 75 процентов. Собянин отметил, что в главном доме усадьбы уже укрепили фундамент и стены, восстановили исторические цвета кирпичных боковых пристроек и центральной части фасада.

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