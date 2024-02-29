Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре объекта культурного наследия отреставрируют в ЦАО Москвы, подрядчик уже определен. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, специалисты приведут в порядок памятники Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади, Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию "Булыжник – оружие пролетариата" в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года. Реставрационные работы проведут в течение 600 дней после подписания контракта, указал он.

Отмечается, что в ходе работ памятники очистят от различных загрязнений, укрепят, восполнят сколы и дефекты, запечатают трещины и воссоздадут утраченные элементы. Также специалисты проведут гидрофобизацию и антисептирование объектов, чтобы влага не попадала в неполированные поверхности и не развивались плесень, грибки и другие микроорганизмы, разрушающие материалы памятников. Все работы будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия и в соответствии с документацией.

Руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов добавил, что столица при проведении конкурсов на реставрацию объектов культурного наследия уделяет внимание квалификации претендентов, их опыту в таких работах, а также документам, подтверждающим необходимые компетенции.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации 22 скульптур на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки. Специалисты выполнили работы за три месяца, в ходе которых они сняли цементный раствор – им были заделаны трещины и сколы во время ремонта в здании в 1985 году, отметил мэр.

По словам градоначальника, сложнее всего реставраторам пришлось с угловой скульптурой "Девушка с книгой", потому что лицо фигуры было сильно повреждено.

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