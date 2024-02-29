Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия РФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ и проработать нормативную базу. Он призвал устранить противоречивые требования, из-за которых разрушаются памятники.

"Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия", – подчеркнул президент.

Глава государства предложил принять программу сохранения объектов культурного наследия на 20 лет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве проходит реализация масштабной программы по сохранению объектов культурного наследия. В ее рамках было выдано 132 разрешения на различные работы с начала года.

По словам мэра, был запланирован ремонт 10 зданий, в числе которых находится комплекс МГУ имени М. В. Ломоносова. Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, Собянин выделил конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых.



В Москве отреставрируют 10 исторических зданий в 2024 году