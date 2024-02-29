29 февраля, 14:31Культура
Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия РФ
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия РФ и проработать нормативную базу. Он призвал устранить противоречивые требования, из-за которых разрушаются памятники.
"Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия", – подчеркнул президент.
Глава государства предложил принять программу сохранения объектов культурного наследия на 20 лет.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве проходит реализация масштабной программы по сохранению объектов культурного наследия. В ее рамках было выдано 132 разрешения на различные работы с начала года.
По словам мэра, был запланирован ремонт 10 зданий, в числе которых находится комплекс МГУ имени М. В. Ломоносова. Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, Собянин выделил конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых.
В Москве отреставрируют 10 исторических зданий в 2024 году
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