Исторический облик вернут зданию на Большой Никитской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Незаконно возведенную надстройку на доме 31 на Большой Никитской улице в Москве снесут. Четырехэтажному жилому зданию, которое является объектом культурного наследия федерального значения и входит в комплекс доходных домов Давида Элькинда, вернут исторический облик. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, правообладатели помещений в здании провели реконструкцию и сделали надстройку площадью 630 квадратных метров, увеличили высоту потолков, установили дополнительные оконные проемы. В результате судебных разбирательств установили, что работы проводились незаконно и самострой необходимо снести, а дому – вернуть исторический облик, указал он.

Отмечается, что строительные и реконструктивные работы на территории столицы могут проводиться только в рамках действующего законодательства. Для этого необходима согласованная с городом документация.

Кроме того, вносить изменения во внешний облик объектов культурного наследия разрешается только в случае проведения работ по сохранению здания с учетом его предмета охраны и в соответствии с проектом. Эти действия должны быть согласованы со столичным департаментом культурного наследия.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, ведомство уделяет особое внимание пресечению фактов, связанных с реконструкцией объектов культурного наследия. Во время обследования здания на Большой Никитской улице, продолжил он, инспекторы выявили признаки его незаконной реконструкции, после чего информация была передана в департамент городского имущества с целью обращения в суд и возвращения дома в первоначальное состояние. Бобров уточнил, что сейчас разрабатывается проект для сноса незаконной надстройки.

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что зданию конторы Новосухаревского рынка вернут исторический облик в ходе проведения реставрационных работ. Речь идет о здании, расположенном по адресу Большой Сухаревский переулок, дом 11, строение 1.

Емельянов отметил, что планируется отремонтировать проемы, окна и подоконники, восстановить кирпичную кладку стен памятника, лепной декор, лестницы и напольное покрытие. Также будут отреставрированы фасад и кровля, подчеркнул он.

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