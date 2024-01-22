Сохранить историю: какие объекты отреставрируют в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве планируют отреставрировать три знаковых объекта культурного наследия. В частности, работы затронут расположенное на Мясницкой улице здание Центросоюза. Кроме того, памятники Алексеевского женского и Донского мужского монастырей. Рассказываем, чем знамениты постройки и как изменится их облик после реставрации.



Ансамбль Донского монастыря

В столице продолжается масштабная работа по реставрации московской старины. В начале 2023 года в городе был достигнут символический рубеж. К этому моменту специалисты привели в порядок 2 000 объектов культурного наследия. Среди них Дом Пантелеева, расположенный на Земляном Валу, оказался "юбилейным".





Сергей Собянин мэр Москвы Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2 190 объектов культурного наследия. В работе в этом году – больше 500 памятников архитектуры.

Одна из знаковых построек, над которыми продолжатся работы в 2024 году, – уникальный Донской монастырь. Он был основан в 1590-х годах и является объектом культурного наследия федерального значения. В его ансамбле насчитывается более 30 памятников архитектуры и истории.

Постройка знаменита тем, что на ее территории сохранился исторический дворянский некрополь XVIII – начала XX века. Здесь в том числе захоронены известные деятели искусства, литературы и политики. Например, там располагается фамильная усыпальница князей Голицыных, которая насчитывает порядка 100 могил.

Фактически реставрацией монастыря начали заниматься с 1990 года, когда его вернули церкви. Однако наиболее активно работы ведутся последнее десятилетие. Восстановление обители происходит постепенно. Например, в 2013–2016 годах отреставрировали Малый собор, в 2015-м–2017-м – церковь Архангела Михаила. В 2019 году завершили работы в четырех из 12 башен монастырской ограды.

Но самым насыщенным для обители стал 2023 год. За это время в порядок привели еще пять исторических башен, фасады и купола Нового собора, а также его кладку, кровлю и декор. В то же время специалисты вернули исторический облик Дому настоятеля. В планах на 2024 год отреставрировать прясла Восточной и Южной стен, включая оставшиеся три башни. Кроме того, продолжится восстановление храма Святителя Иоанна Златоуста.



Здание Центросоюза

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В этом году специалисты отреставрируют здание Центросоюза на Мясницкой улице. В планах отремонтировать облицовку фасадов из туфа, пандуса между этажами и другие элементы.

Сама постройка появилась на карте Москвы в 30-х годах XX века. Ее спроектировал известный французский архитектор Ле Корбюзье для Всесоюзного общества кооператоров. Чуть позже в здании работали сотрудники министерства текстильной промышленности и Центральное статистическое управление СССР. В настоящее время его занимают Росфинмониторинг и Росстат.

При строительстве самого дома для работников впервые было организовано пространство по типу open space. Кроме того, для них оборудовали читальный зал, большой конференц-зал, ресторан, клубные помещения и другие. В 1970-е годы постройку переостеклили, а этажи разграничили на отдельные кабинеты. При этом интерьеры фойе, лестниц, актового зала отреставрировали и сохранили их первоначальный вид.



Алексеевский женский монастырь

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Алексеевский женский монастырь – еще один объект, которым займутся в этом году. В частности, продолжат разрабатывать проект реставрации церкви Всех Святых. Кроме того, богадельни (училища) и кельи.





Сергей Собянин мэр Москвы Специалисты провели научно-исследовательские работы и в прошлом году уже приступили к первому этапу подготовки проектной документации.

Сам монастырь основали еще в XIV веке. С того времени он два раза менял локацию. Сначала обитель перенесли с Остоженки на Волхонку после пожара, а позже – в Красное село.

Постепенно территория монастыря расширялась, и к началу XX века здесь образовался настоящий архитектурный ансамбль. После революции обитель сильно изменилась. Например, Крестовоздвиженский храм включили в объем здания Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

К концу двадцатого столетия из пяти храмов монастыря остались только три. Сейчас все они переданы РПЦ и используются по назначению. Территория современного комплекса ограничена Верхней Красносельской улицей, 2-м Красносельским переулком и улицей Лобачика.

