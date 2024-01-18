Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году специалисты отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты продолжат работы над ансамблем Донского монастыря. В 2023 году они завершили реставрацию 5 из 12 исторических башен, всего готовы 9.

"Привели в порядок Дом настоятеля, а также фасады и купола "Нового" собора. В этом начнем комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся 3 башен, продолжим восстановление храма Святого Иоанна Златоуста", – написал мэр.

Вместе с тем в Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации Церкви Всех Святых, богадельни и кельи, уточнил Собянин. Работники организовали научно-исследовательские мероприятия. В 2023 году они приступили к первому этапу подготовки проектной документации.



Кроме того, продолжил Собянин, в здании Центросоюза на Мясницкой улице, который был возведен в 30-х годах XX века, специалисты начнут реставрацию облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.

По словам мэра, с 2011-го в российской столице было отреставрировано 2 190 объектов культурного наследия. В планах в 2024 году – реставрация свыше 500 памятников архитектуры, заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что инвесторы помогают сохранять в Москве исторические объекты, арендуя их по программе "1 рубль за квадратный метр в год" с условием проведения реставрационных мероприятий. В частности, в 2023-м они арендовали девять таких объектов.

Более 30 исторических зданий отреставрировали в столице в 2023 году