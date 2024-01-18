Реконструкцию мастерских Большого театра завершили в Москве

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Реконструкция основного производственного корпуса со стилобатом мастерских Большого театра и здания бывшей котельной под размещение цеха по ремонту музыкальных инструментов завершена в Петровском переулке в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что после реконструкционных работ в основном производственном корпусе появились слесарная, столярная и макетная мастерские, бутафорский цех, помещения для создания костюмов и обуви, красильня, типография, прачечная и химчистка. Также в подземном этаже сделали парковку для автомобилей, уточнил Бочкарев.

Заммэра добавил, что в одноэтажном здании бывшей котельной будут ремонтировать медные, клавишные и деревянные музыкальные инструменты.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин указал, что сейчас закончился первый этап реконструкции мастерских культурного учреждения. На втором этапе будет сделано обустройство гостиницы и оздоровительно-реабилитационного центра. Работы запланированы на этот год, сказал он.

Ранее сообщалось, что Большой театр хотят отреставрировать к празднованию юбилея в 2026 году. Через два года культурному учреждению исполнится 250 лет. Экс-гендиректор театра Владимир Урин подчеркнул, что на время работ площадки закрываться не будут.

Последняя масштабная реконструкция Большого театра проводилась с 2005 по 2011 год, которая завершилась открытием главной сцены.

Гендиректором Большого театра назначен Валерий Гергиев