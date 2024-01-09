Собянин рассказал о крупнейших проектах реставрации 2023 года

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве в прошлом году отреставрировали 220 памятников архитектуры. Сергей Собянин рассказал о крупнейших проектах в своем личном блоге.

"В общей сложности за последние 13 лет мы привели в порядок 2 190 объектов культурного наследия. Символический рубеж – 2 000 – был достигнут в начале 2023 года. "Юбилейным" стал Дом Пантелеева на Земляном Валу, доме 56, строении 3", – отметил мэр.

Этот объект возвели в середине XIX века, уточнил градоначальник. Раньше дом в стиле классицизма принадлежал крестьянину Филиппу Пантелееву, который сделал состояние на производстве барочной лепнины.

В прошлом году особняку вернули исторический облик. Собянин уточнил, что в рамках реставрационных работ были восстановлены персиковый цвет фасада и лепнина, приведены в порядок цокольный этаж, окна, двери и кровля здания.

Кроме того, рабочие выполнили и внутреннюю отделку с учетом изначальных особенностей оформления. Они отреставрировали парадную лестницу и лепной декор во всех помещениях. В настоящее время на базе особняка открыт бутик-отель.

Еще один проект – это реставрация Театра эстрады. Там отремонтировали фасады и восстановили несущую способность здания. Раскрыты ранее заложенные панорамные витражные окна в зоне открытых мраморных лестниц и дворового ризалита.

Изначальная планировка и особенности интерьера театра сохранились. Ремонтные работы провели во всех помещениях. Также во время реставрационных работ удалось обнаружить, а затем и восстановить исторический орнамент.

В главном зале установили акустические системы раздельного озвучивания. Теперь театр вновь готов принимать зрителей.

Бывший Доходный дом с лавками на Серпуховской площади тоже был отреставрирован. Сейчас здесь находится филиал Малого театра. Фундамент здания укреплен, восстановлены крыша, окна, кирпичная кладка и лепнина, обновлены печи, лестницы и паркет.

Реставрационные работы прошли и на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах, который состоит из семи корпусов. Они затронули планетарий, обсерваторию, большой концертный и выставочный залы, зимний сад, театральный блок и другие помещения.

На сегодняшний день объект является крупнейшим учреждением дополнительного образования. Здесь появились новые мастерские и лаборатории с высокотехнологичным оборудованием.

Самые масштабные проекты реставрации, по словам Собянина, реализованы на ВДНХ. Работы завершены на более чем 30 объектах. Только в прошлом году их провели на базе следующих павильонов:

павильон № 66 – Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан;

павильон № 59 "Зерно" – третья по высоте постройка на ВДНХ, украшенная позолоченным шпилем со звездой диаметром 3,5 метра;

павильон № 51 "Мясная промышленность", где привели в порядок купол, керамический фонтан, оселковый мрамор на стенах.

Рядом с ВДНХ отреставрировали монумент в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому.

Также в прошлом году был восстановлен исторический облик Донского монастыря, Дома настоятеля, фасады и купола Нового собора, а также храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Доходный дом Натальи Тюляевой на улице Забелина.

Ранее сообщалось, что в столице закончилась реставрация главного входа Российской государственной библиотеки (РГБ) на Воздвиженке. По словам заммэра Натальи Сергуниной, ансамблю главного входа здания вернули исторический облик.

С 2021 года в порядок привели конструктив лестницы, отреставрировали напольный разноцветный мрамор, паркет, исторические двери и декор потолков. Также помещениям вернули историческую планировку, максимально приблизив ее к первоначальному замыслу архитекторов.



Павильон "Узбекистан" отреставрировали на ВДНХ