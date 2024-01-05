Путин поручил оказать содействие Большому театру в организации гастролей в Таиланд

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил Минкультуры и Минфину оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Ведомства должны представить доклад об исполнении поручения до 1 марта 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что Большой и Мариинский театры проведут в честь 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова совместный фестиваль, который представит музыкальное наследие русского композитора.

Композиции Николая Римского-Корсакова можно будет услышать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в филиалах Мариинки во Владивостоке и Владикавказе.

Артисты "Геликон-оперы" исполнили "Царскую невесту" под звон колоколов