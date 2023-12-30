Большой и Мариинский театр проведут совместный фестиваль в честь Римского-Корсакова

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Большой и Мариинский театры проведут в честь 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова совместный фестиваль, который представит музыкальное наследие русского композитора. Об этом сказано в телеграм-канале театров.

"Центральными событиями фестиваля станут обменные гастроли Большого и Мариинского театров, а также совместное выступление двух главных театров страны на родине Римского-Корсакова – в Тихвине", – сказано в сообщении.

Так, фестиваль откроется показом спектакля "Сказка о царе Салтане", который состоится 3 января в Мариинке, а с 4 по 6 января его представят артисты Большого театра. Кроме того, в праздники в Мариинском театре пройдет спектакль "Ночь перед Рождеством".

С 23 по 25 февраля солисты петербургского театра приедут в рамках гастролей в Москву с операми "Псковитянка", "Ночь перед Рождеством", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Дирижировать представлениями, которые покажут на Исторической сцене Большого театра, будет Валерий Гергиев.

После артисты Большого театра привезут в Санкт-Петербург с 27 по 29 февраля "Царскую невесту", которая пройдет в Мариинском театре.

Композиции Николая Римского-Корсакова можно будет услышать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в филиалах Мариинки во Владивостоке и Владикавказе.

Ранее Мариинский театр в Москве открывает программу "Новогодний абонемент". Так, в программу входят спектакли с яркими новогодними представлениями. Например, самой первой постановкой, которую покажут зрителям днем и вечером 2 января, станет "Волшебная флейта" Моцарта.



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