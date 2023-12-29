Мариинский театр вводит программу "Новогодний абонемент"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Мариинский театр в Москве открывает программу "Новогодний абонемент". Об этом заявили в пресс-службе театра.

Так, в программу входят спектакли с яркими новогодними представлениями. Например, самой первой постановкой, которую покажут зрителям днем и вечером 2 января, станет "Волшебная флейта" Моцарта. На следующий день москвичам и жителям столицы продемонстрируют "Сказку о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова.

"Знаменитый "Полет шмеля" и красочная сценография по мотивам эскизов Ивана Билибина, любимый с детства пушкинский сюжет и блестящий состав исполнителей ждут публику на исторической сцене Мариинского театра", – добавили в пресс-службе.

4 января, по информации театра, жители и гости столицы смогут послушать венский вальс с опереттой Иоганна Штрауса "Летучая мышь", а днем и вечером 5 января пройдут представления "Рождественской сказки" Щедрина в постановке Алексея Степанюка.

При этом сообщается, что днем и вечером 6 января на новой сцене прозвучит опера "Руслан и Людмила", а закроет программу балет Чайковского "Щелкунчик" в постановке Михаила Шемякина.

В пресс-службе Мариинского театра уточнили, что специальные цены на программу "Новогодний абонемент" будут действовать при покупке билетов на три и более мероприятий.

Ранее сообщалось, что шоу "Щелкунчик", ставшее симбиозом льда и балетного искусства, состоится в "ЦСКА Арене" 31 декабря. В мероприятии задействованы члены сборной России по фигурному катанию, победители международных соревнований и финалисты Первенства страны. Выступать они будут под произведения Петра Чайковского в исполнении симфонического оркестра "Московская симфониетта" под руководством Леонида Безродного.



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