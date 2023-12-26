Ледовое шоу "Щелкунчик" пройдет в Москве 31 декабря

Фото: предоставлена организатором мероприятия

Шоу "Щелкунчик", ставшее симбиозом льда и балетного искусства, состоится в "ЦСКА Арене" 31 декабря.

Роль Маши в ледовом спектакле исполнит восходящая звезда мирового балета Елизавета Сафина. Кроме того, в мероприятии задействованы члены сборной России по фигурному катанию, победители международных соревнований и финалисты Первенства страны. Выступать они будут под произведения Петра Чайковского в исполнении симфонического оркестра "Московская симфониетта" под руководством Леонида Безродного.

"Бессмертный шедевр выдерживает разные интерпретации, но продолжает радовать как детей, так и взрослых, особенно в преддверии самого ожидаемого праздника – Нового года! Мы тоже попробуем удивить нашу публику новым и необычным прочтением. Приоткроем тайну! Хотите ее узнать? В новогоднем спектакле на льду есть интрига! У главной героини Маши есть мечта, которая обязательно должна осуществиться именно 31 декабря, в Новогоднюю ночь!" – говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Начало мероприятия в 13:00 и 18:00.

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