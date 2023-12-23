Балет "Щелкунчик" показали на станции "Маяковская" в преддверии Нового года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В ночь на 23 декабря пассажиры московского метро увидели балет "Щелкунчик" на станции "Маяковская". Об этом сообщил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, показ балета прошел в рамках акции "Ночь в метро".

В необычной постановке приняли участие солисты Большого театра в сопровождении оркестра. Билеты на представление были разыграны на страницах транспортного комплекса Москвы в социальных сетях.

"Столичный транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее стало известно, что билеты на декабрьские показы "Щелкунчика" в Мариинском театре почти все распроданы, места еще остались на спектакли, которые пройдут с 2 по 14 января. С 11 декабря по 14 января театр покажет свыше 40 спектаклей "Щелкунчик", несколько версий балета представят на исторической и новой сценах.