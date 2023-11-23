Большой театр откроет дополнительную продажу билетов на "Щелкунчика" 26 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) 26 ноября откроет дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" на текущий декабрь и январь следующего года. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

Отмечается, что билеты будут стоить от 3 до 20 тысяч рублей. Специальную программу предварительной продажи билетов ввели из-за повышенного спроса на спектакль. Она действует на основании общих правил продажи билетов.

В сообщении напомнили о действующих особых условиях. Так, после полуночи в день предварительной продажи гражданам, которые пришли в очередь в кассу, охранники будут выдавать браслеты с номером очереди. Их количество ограничено 250 штуками.

Кроме того, при покупке билета в кассе необходимо предъявить кассиру неповрежденный браслет с номером очереди, документ удостоверяющий личность покупателя, при покупке дополнительных билетов – документов, которые подтверждают родство, и копий документов, удостоверяющих личность других посетителей.

Отмечается, что на втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра. В этот период купить билет смогут любые зрители.

Также в билете (электронном билете), приобретаемом по данной специальной программе, будут указаны фамилия и номер документа, удостоверяющего личность зрителя. Переоформление купленных билетов на других лиц невозможно. При проходе на спектакль будет произведен контроль с обязательной проверкой документов, удостоверяющих личность.

Если данные не будут совпадать, то зрителя не допустят на спектакль. Возмещение затрат на покупку билета не предусматривается.

Ранее в Госдуме поинтересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.

Генеральный директор театра Владимир Урин отметил, что Большой театр не может увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик", это связано с физическими возможностями артистов. По его словам, исполнение "Щелкунчика" в хореографии Юрия Григоровича является "колоссальным трудом".

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