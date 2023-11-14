В Большом театре сообщили, что не смогут увеличить число показов "Щелкунчика"

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Большой театр не может увеличить количество спектаклей балета "Щелкунчик". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора театра Владимира Урина.

Это связано с физическими возможностями артистов, объяснил он. Отмечается, что в новогодние каникулы проходят 22 спектакля балета "Щелкунчик". Другие балеты в таком количестве не играются.

"Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты", – подчеркнул Урин.

Гендир добавил, что исполнение "Щелкунчика" в хореографии Юрия Григоровича является "колоссальным трудом".

Ранее в Госдуме поинтересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.

В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов. С полуночи до открытия касс охранники раздают номерные браслеты. Их количество ограничено 400 штуками. После открытия касс нужно показать неповрежденный браслет.

Покупатель может купить билет для себя, своих детей до 18 лет и одного взрослого члена семьи. Для этого может понадобиться показать удостоверение личности на всех зрителей и документы, которые могут подтвердить родство. Показы спектакля начнутся с 23 декабря и продлятся в январские каникулы.

Москвичи стоят в очереди за билетами на балет "Щелкунчик"