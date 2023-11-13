В ГД опровергли информацию об эксклюзивных продажах билетов в Большой театр для депутатов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Информация об эксклюзивных продажах билетов в Большой театр для депутатов является фейком. Об этом председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в одном из телеграм-каналов появилась информация о существовании для депутатов ГД якобы льготной продажи билетов "день в день", пока рядовые граждане должны "давиться" в очередях в кассах Большого театра. Хинштейн подчеркнул, что госзакупки, на которые ссылаются авторы фейка, никак не относятся к депутатскому корпусу.

По его данным, билеты закупались для обеспечения культурных программ международных парламентских делегаций. Так, в сентябре этого года закупка была для форума "Россия – Латинская Америка", в сентябре 2019 – для визита китайской парламентской делегации. Установить информацию можно по датам.

"Но фейкометы такими деталями, понятно, не утруждаются", – заключил Хинштейн.

В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов. С полуночи до открытия касс охранники раздают номерные браслеты. Их количество ограничено 400 штуками. После открытия касс нужно показать неповрежденный браслет.

Покупатель может купить билет для себя, своих детей до 18 лет и одного взрослого члена семьи. Для этого может понадобиться показать удостоверение личности на всех зрителей и документы, которые могут подтвердить родство. Показы спектакля начнутся с 23 декабря и продлятся в январские каникулы.

Между тем в Госдуме поинтересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.

Стартовали продажи билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре