В Москве задержали незаконно записывавших в очередь на билеты на "Щелкунчика"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждане, которые осуществляли незаконную запись в очередь за билетами на спектакль "Щелкунчик" в Большой театр в Москве, задержаны. Это следует из письма гендиректора Большого театра Владимира Урина главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской.

"На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру города Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку", – говорится в опубликованном в телеграм-канале Ямпольской документе.

В ответе Урина также отмечается, что сбои на сайте Большого театра наблюдались только в первый день продаж билетов на спектакль в прошлом году. Тогда было зафиксировано 75 тысяч запросов в минуту. Сейчас же система продажи билетов работает в штатном режиме.

В беседе с ТАСС Урин заявил, что Большой театр не намерен увеличивать число показов "Щелкунчика" из-за ажиотажа. По его словам, театр и так показывает 22–23 спектакля, что является рекордным числом среди других балетных постановок учреждения.

"Мы не можем превратиться в театр балета "Щелкунчик", потому что у Большого совсем другие художественные задачи. Поэтому увеличение количества спектаклей не предполагается", – сказал гендиректор.

Урин рекомендовал желающим приобрести билеты делать это через кассы, поскольку на сайте можно купить оставшиеся места. За процессом формирования очереди в кассы следят правоохранительные органы. Ежедневно к ним выстраиваются более 400 человек, которые успешно покупают билеты, заявил он.

Стоимость билетов в 20 тысяч рублей на балет он объяснил повышением цен на вечерние спектакли. Приобрести билет на утренний показ можно за сумму до 15 тысяч рублей.

До этого в Госдуме поинтересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.



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