Москва онлайн покажет первый день продаж билетов на "Щелкунчика" в Большом театре

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

4 ноября Большой театр начнет продавать билеты на балет "Щелкунчик". Зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за обстановкой у касс театра в прямом эфире.

Купить заветные билеты на декабрьские даты можно будет онлайн 5 и 12 ноября, на январские числа – 19 ноября. Приобрести билет лично можно будет 4, 11 и 18 ноября.

В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов.

Показы спектакля начнутся с 23 декабря.

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.