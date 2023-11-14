ГАБТ начнет продавать билеты на "Щелкунчика" по "Пушкинской карте" 15 ноября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) вновь начнет продавать билеты по "Пушкинской карте" на предновогодний "Щелкунчик" (29–31 декабря) 15 ноября. Об этом сказано в телеграм-канале театра.

Как сказано в сообщении, старт продаж запланирован на 20:00. При этом в ГАБТ напомнили, что купить билеты по специальной программе "Пушкинская карта" можно лишь на сайте Большого театра. Стоимость начинается от 1 500 до 4 000 тысяч рублей.

В связи с повышенным спросом на "Щелкунчика" в театре действует ряд правил на покупку билетов. С полуночи до открытия касс охранники раздают номерные браслеты. Их количество ограничено 400 штуками. После открытия касс нужно показать неповрежденный браслет.

Покупатель может купить билет для себя, своих детей до 18 лет и одного взрослого члена семьи. Для этого может понадобиться показать удостоверение личности на всех зрителей и документы, которые могут подтвердить родство. Показы спектакля начнутся с 23 декабря и продлятся в январские каникулы.

Между тем в Госдуме поинтересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.

Стартовали продажи билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре