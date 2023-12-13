Билеты на декабрьские показы "Щелкунчика" в Мариинском театре почти распроданы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Билеты на декабрьские показы "Щелкунчика" в Мариинском театре почти все распроданы, места еще остались на спектакли, которые пройдут с 2 по 14 января. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

В культурном учреждении напомнили, что с 11 декабря по 14 января театр покажет свыше 40 спектаклей "Щелкунчик", несколько версий балета представят на исторической и новой сценах. Такое разнообразие позволит зрителям выбрать удобные билет и дату, а также избежать очередей в кассах театра, добавили там.

В пресс-службе отметили, что "Щелкунчик" пользуется спросом на протяжении долгих десятилетий. Посещение балета перед новогодними и рождественскими праздниками стало традицией для многих поколений зрителей, заключили в театре.

Ранее ГАБТ открыл дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" на декабрь текущего и январь следующего года. Как сообщили в пресс-службе, билеты стоят от 3 до 20 тысяч рублей.

До этого в Госдуме интересовались, не намерен ли Большой театр изменить правила продажи билетов на "Щелкунчика" из-за большого ажиотажа. Парламентариев также беспокоил вопрос о том, планирует ли учреждение увеличить число показов балета в преддверии Нового года.

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