Эксперт рассказал, как избежать покупки фальшивого билета на "Щелкунчик" в Большой театр

У москвичей и гостей столицы появился еще один шанс приобрести билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр. Из-за повышенного спроса был назначен дополнительный день их предварительной продажи. Попытать удачу можно в воскресенье, 26 ноября. Рассказываем подробности, а также спрашиваем эксперта, как не стать жертвой мошенников при покупке билетов на спектакль.



Дополнительный день

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В воскресенье, 26 ноября, на балет "Щелкунчик" в Большом театре стартует дополнительная предварительная продажа билетов. Сами спектакли можно будет посетить в декабре 2023 и начале января 2024 года. Стоимость билетов варьируется от 3 000 до 20 000 рублей.

"Специальная программа предварительной продажи билетов на представления балета "Щелкунчик" вводится в связи с повышенным спросом на спектакль", – рассказали в театре.

Как и в предыдущие дни, после полуночи 26 ноября сотрудники охраны начнут раздавать браслеты с номером очереди всем, кто пришел в кассу учреждения. При этом количество мест будет ограниченно. Получить браслеты смогут не более 250 человек.





из сообщения в телеграм-канале Большого театра Продажа билетов в кассах осуществляется при предъявлении посетителем кассиру неповрежденного браслета с номером очереди, документа, удостоверяющего личность покупателя (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а при покупке дополнительных билетов – документов, подтверждающих родство, и копий документов, удостоверяющих личность других посетителей.

На каждого зрителя получится оформить только одно место и только на одно представление. Билеты, которые остались после продаж в кассах, станут доступны онлайн на сайте театра с 20:30 воскресенья. В них указываются фамилия и номер документа, подтверждающего личность покупателя. Переоформить приобретенный билет на другого зрителя нельзя.

В театре подчеркнули, что при входе на представление сотрудники будут проверять документы гостей. "При несоответствии указанных в билете сведений о зрителе данным, содержащимся в предъявленном документе, зритель не будет допущен на спектакль без возмещения затрат на покупку билета", – предупредили в учреждении.



Через кассу надежнее

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Чтобы избежать финансовых потерь и попасть на представление "Щелкунчик" в Большом театре, лучше всего покупать билеты в кассе учреждения. Об этом Москве 24 заявил член совета директоров Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс Лев Белов.

"На мошенников всегда можно попасть. Чтобы с ними не столкнуться, лучше всего покупать билеты в кассах Большого театра либо на сайте", – объяснил эксперт.





Лев Белов член совета директоров Московской дирекции театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс Но есть и жульнические ресурсы, где мошенники могут какую-то букву изменить, и вы уже не на сайте Большого театра. Целая система, которая существует уже много лет. То есть люди покупают билеты, а они оказываются недействительными.

В случае приобретения билетов у мошенников человек никак не сможет вернуть деньги. "Еще, как правило, они продают билеты по цене в несколько номиналов (дороже, чем в самом театре. – Прим. ред.). Есть постановление правительства Москвы, что билеты могут продавать только те организации, кто имеет прямые договоры с Большим театром, с любым театром", – объясняет Белов.

Эксперт добавил, что тем, кому не удастся попасть на представление, не стоит расстраиваться. Посмотреть "Щелкунчика" можно не только в Большом театре, но и на других городских площадках.

