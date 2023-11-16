Билеты на "Щелкунчика" и поездку в Москву выиграл миллионный посетитель выставки "Россия"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 4 ноября выставку-форум "Россия" посетили миллион человек. Миллионной посетительнице Светлане Сулеймановой из Пензы вручили специальный приз, сообщает ТАСС.

Вручение подарков состоялось в павильоне "Умные финансы". Женщине подарили сертификат на покупку трех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, оплачиваемую поездку в Москву и индивидуальную экскурсию в здание Центробанка России.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Перед началом мероприятия подготовку к работе на выставке прошли более 1,5 тысячи волонтеров.

Полумиллионный посетитель выставки "Россия" Матвей ранее выиграл поездку в Санкт-Петербург. В программу поездки входят питание, проживание, экскурсии в музеи с экскурсоводом. Мальчик отправится в город вместе с семьей.



Квиз на тему "Районы Москвы" состоится на выставке "Россия" 16 ноября