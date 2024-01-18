Историческое здание восстановят в Басманном районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги по аренде бывший больничный корпус Мясницкого отделения Чернорабочей больницы, который построили в XIX веке по адресу переулок Огородная Слобода, дом 9, строение 1. Победитель аукциона отреставрирует здание и откроет гостиницу по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, двухэтажная деревянная постройка площадью 867,4 квадратного метра является объектом культурного наследия. С победителем торгов будет заключен договор аренды на 20 лет. Ему предстоит в течение пяти лет привести здание в порядок, оборудовать его под гостиницу и начать работу, после чего инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год, рассказал Ефимов.

В свою очередь, руководитель московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что во время реставрации и приспособления здания под гостиницу арендодателю нужно будет учитывать условия городской программы, согласно которым номерной фонд должен занимать не меньше 75% общей площади сооружения. Также будущему отелю нужно будет пройти классификацию и получить соответствующую категорию, после чего инвестор сможет обратиться в комитет по туризму Москвы и получить документы, необходимые для перехода на льготную аренду, уточнил Пуртов. Он также указал, что до этого момента будет действовать ставка, размер которой определится по итогам аукциона 25 января.

Отмечается, что принять участие в аукционе могут как физические, так и юридические лица. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 января.

Председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов подчеркнул, что на сегодняшний день в Москве почти две тысячи гостиниц, и город продолжает расширять номерной фонд. Программа "1 рубль за квадратный метр в год" позволяет привлечь в этот процесс инвесторов и адаптировать исторические здания под современную городскую среду, заключил он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что инвесторы помогают сохранять в столице исторические здания, арендуя их по программе "1 рубль за квадратный метр в год" с условием проведения реставрационных мероприятий. В частности, в прошлом году они взяли в аренду девять таких объектов.

Собянин: инвесторы арендовали девять столичных объектов недвижимости в 2023 году