Собянин рассказал, как инвесторы помогают сохранять исторические объекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы помогают сохранять в столице исторические объекты, арендуя их по программе "1 рубль за квадратный метр в год" с условием проведения реставрационных работ. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

По словам градоначальника, в прошлом году инвесторы арендовали девять таких объектов.

"Среди них три объекта культурного наследия: дом скульптора Андреева, деревянный дом купца Виноградова, городская усадьба Шубиных. Программа помогает реставрировать и сохранять объекты культурного наследия", – говорится в его публикации.

Мэр также отметил, что благодаря программе на базе исторических зданий открываются гостиницы, школы и детские сады. Таким образом, инвесторы получают льготные условия аренды, а город – отреставрированные объекты, резюмировал Собянин.

Ранее мэр рассказал о планах реставрации в Москве усадьбы Шубиных по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Речь идет о старинном доме, который располагается на Малой Дмитровке.

Собянин уточнил, что некоторые помещения находятся в частной собственности. При этом проектом предусмотрено отремонтировать фасады всего архитектурного комплекса, добавил он.



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