Участники конкурса "Покажи Москву!" предложили более 300 маршрутов по городу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники конкурса "Покажи Москву!" предложили свыше 300 маршрутов по городу, сообщила пресс-служба комитета по туризму столицы.

"Конкурс "Покажи Москву!" традиционно объединяет лучшие авторские предложения по туристическим маршрутам, достопримечательностям и интересным местам столицы", – отметили в комитете.

Чтобы принять участие, необходимо желающим заполнить заявку на сайте "Russpass.Бизнес" и предложить свой маршрут по Москве. На выбор предоставляются темы: история, культура, спорт, экология и транспорт. В настоящее время почти каждый третий участник конкурса представил маршрут по культурной тематике, подчеркнули в комитете.

Заявки принимаются от желающих любого возраста и профессии. Среди 300 первых авторов самому молодому участнику 8 лет, а самому старшему – 86.

"Маршрут может быть любым, главное – его уникальность и продуманный сценарий", – отметили в комитете.

На сегодняшний день участники подали 50 вариантов экскурсий на велосипеде или самокате, 40 – на автобусе, еще 10 конкурсантов предложили исследовать столичный метрополитен. Заявки принимаются до 13 мая, итоги конкурса будут подведены в конце июля. Победителей ждут призы от партнеров мероприятия, а лучшие маршруты опубликуют на туристическом сервисе.

Ранее стало известно, что девять туристических компаний Москвы впервые присоединились к национальному проекту "Производительность труда". Как отметила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, в марте 2024 года российский кабмин снизил для этой сферы один из критериев для участия в нацпроекте. В итоге минимальный размер годовой выручки сократился с 400 до 180 миллионов рублей.

