"Активным гражданам" предложили выбрать лучший маршрут по паркам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за выбор лучших аудиоэкскурсий по московским паркам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

"Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку "Сокольники", усадьбе "Кусково", Измайловскому парку и окрестностям Яузы", – приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Для каждого маршрута подготовили аудиогиды, с помощью которых можно узнать историю достопримечательностей. Ознакомиться с маршрутами можно в туристическом сервисе Russpass.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. Сергей Собянин ранее сообщил, что его участниками стали уже почти 7 миллионов человек. На платформе прошло более 6,5 тысячи голосований, в ходе которых участники выразили свое мнение более 250 миллионов раз.

