Почти 7 млн человек стали участниками проекта "Активный гражданин" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти 7 миллионов человек присоединились к проекту "Активный гражданин" с момента его создания. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"На платформе прошло более 6,5 тысячи голосований, в ходе которых участники выразили свое мнение более 250 миллионов раз. Коллеги подсчитали, что если бы мы собирали эти мнения вручную в режиме поквартирного обхода, то на это потребовалось 50 лет работы в режиме нон-стоп", – отметил мэр.

Благодаря проекту в 10 тысячах московских дворах высадили более одного миллиона деревьев и кустарников. Москвичи также выбрали проекты благоустройства трех тысяч дворовых территорий, скверов и различных общественных пространств.

Пользователям платформы доступный сервисы "Город идей", "Электронный дом", "Город заданий" и другие. Благодаря первому можно продвигать собственные инициативы по улучшению города, во втором пользователи имеют возможность принимать юридически значимые решения по управлению домом, в третьем доступен ряд заданий.

К проекту "Электронный дом" присоединились более 1,7 миллиона человек, "Городу заданий" – свыше 250 тысяч человек. Благодаря "Городу заданий" было реализовано свыше 6 тысяч идей.

До этого более 150 тысяч москвичей проголосовали в проекте "Активный гражданин" за самые красивые новые станции метро. Участники голосования отвечали на четыре вопроса, выбирая лучшие станции метро, которые открыли в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах. Всего в голосовании представили более 40 вариантов, в том числе станции Большой кольцевой линии.

