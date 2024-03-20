Свыше 200 голосований по благоустройству провели в проекте "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 200 посвященных обустройству дворов и общественных пространств в Москве голосований прошло в проекте "Активный гражданин" с января 2024 года. С помощью них жители выразили более 530 тысяч мнений, передает портал мэра и правительства столицы.

"Так, горожане голосовали за проекты благоустройства дворов в 127 районах и поселениях Москвы. Они принимали решения о замене покрытия, озеленении территории, а также об установке спортивных тренажеров, игровых комплексов и других малых архитектурных форм", – говорится в сообщении.

Чаще всего в голосованиях участвовали жители районов Марьино, Южное Бутово и Люблино. Все проекты уже взяли в реализацию, их осуществят с учетом результатов онлайн-опросов.

Вместе с тем жители районов Люблино, Выхино-Жулебино, Лефортово и Южнопортовый оценили результаты уже проведенного благоустройства парков, скверов и набережных рядом со своим домом. В "Активном гражданине" сейчас проводят в том числе общегородские голосования, которые связаны с обновлением существующих и созданием новых общественных пространств.

Сейчас москвичи могут проголосовать по поводу итогов уже проведенных работ по созданию сквера у центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе и парков в ЮАО в поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки.

Ранее "Активные граждане" выбрали имя для амурского тигра, который сейчас проживает в Московском зоопарке. В голосовании приняли участие 255 тысяч москвичей. В итоге тигра назвали Амур – за данный вариант свой голос отдали свыше 52% горожан.