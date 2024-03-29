Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве выберут "Лучший реализованный проект в области строительства", в этом году конкурсу исполняется 25 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"К участию допускаются объекты капитального строительства и реставрации, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию или акт приемки работ в 2023 году", – написал мэр.

Состязание предполагает 12 номинаций. Выбрать победителей смогут не только члены городской конкурсной комиссии, но и горожане, у которых будет возможность проголосовать:

в проекте "Активный гражданин";

на выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ;

на сайте конкурса.

Лучшие проекты будут отмечены наградой накануне Дня строителя, который в 2024 году пройдет 11 августа, отметил Собянин. Подать заявку на участие можно до 2 июня включительно.

Днем ранее стало известно, что в Москве к финалу подошло строительство городского вокзала Щербинка МЦД-2, которым каждый день пользуются около 12 тысяч горожан. Со слов мэра, на станции появятся крытые переходы, эскалаторы, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками – лифты.