29 марта, 08:30Мэр Москвы
Собянин: в Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Москве выберут "Лучший реализованный проект в области строительства", в этом году конкурсу исполняется 25 лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
"К участию допускаются объекты капитального строительства и реставрации, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию или акт приемки работ в 2023 году", – написал мэр.
Состязание предполагает 12 номинаций. Выбрать победителей смогут не только члены городской конкурсной комиссии, но и горожане, у которых будет возможность проголосовать:
- в проекте "Активный гражданин";
- на выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ;
- на сайте конкурса.
Лучшие проекты будут отмечены наградой накануне Дня строителя, который в 2024 году пройдет 11 августа, отметил Собянин. Подать заявку на участие можно до 2 июня включительно.
Днем ранее стало известно, что в Москве к финалу подошло строительство городского вокзала Щербинка МЦД-2, которым каждый день пользуются около 12 тысяч горожан. Со слов мэра, на станции появятся крытые переходы, эскалаторы, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками – лифты.
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