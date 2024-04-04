Жители столицы выберут названия для двух скверов и улицы в городе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы дадут имена скверам в районах Северное Медведково и Басманном, а также Проектируемому проезду № 6639 в районе Проспект Вернадского через голосование в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, для сквера, расположенного в Северном Медведкове на пересечении Широкой и Полярной улиц, подготовили три варианта, связанных с освоением Арктики, – "Усть-Цилемский сквер", "Гукерский сквер", "Североземельный сквер".

Для Проектируемого проезда № 6639, который расположен в районе Проспект Вернадского между улицами Лобачевского и Удальцова, недалеко от Российского технологического университета "МИРЭА", подобрали научные названия. Горожане могут выбрать между такими вариантами, как "улица Евтихиева", "Неевклидова улица" или "Океаническая улица".

А сквер в Басманном районе, расположенный вдоль Большого Козловского переулка, недалеко от дома 13/17, предлагают назвать в честь генерала армии Андрея Хрулева. Также в голосовании можно увидеть варианты, связанные с находящимися поблизости объектами: "Ратмановский сквер" и "Волейбольный сквер".

Уточняется, что участники "Активного гражданина" уже выбрали названия более чем для 130 улиц, бульваров, станций метро, Московского центрального диаметра и других городских объектов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что к проекту присоединились почти 7 миллионов человек. Он отметил, что благодаря проекту в 10 тысячах московских дворов высадили более одного миллиона деревьев и кустарников. Москвичи также выбрали проекты благоустройства трех тысяч дворовых территорий, скверов и различных общественных пространств.