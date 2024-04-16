Девять туристических фирм Москвы вошли в нацпроект "Производительность труда"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Девять туристических компаний Москвы впервые присоединились к национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства города, ссылаясь на руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

"В октябре прошлого года правительство Российской Федерации поддержало инициативу Москвы и включило туризм в число отраслей, представители которых могут принять участие в нацпроекте в регионах, реализующих его мероприятия за свой счет", – объяснила она.

По ее словам, в марте 2024 года российский кабмин снизил для этой сферы один из критериев для участия в нацпроекте. В итоге минимальный размер годовой выручки сократился с 400 до 180 миллионов рублей, что дало возможность войти в проект более 360 столичным туристическим компаниям, включая гостиницы, санатории, туристические агентства и операторов.

Нацпроект "Производительность труда" уже доказал свою эффективность, уверена глава департамента. Она напомнила, что гостиничный сектор занимает существенное место в экономике города. Благодаря нацпроекту у них получится не только улучшить свои бизнес-процессы, но и поднять качество работы с клиентами, оптимизировать логистику и повысить конкурентоспособность, подчеркнула Багреева.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участниками проекта стали уже 306 компаний Москвы. По его словам, 193 предприятия относятся к малому и среднему бизнесу, 113 – к крупному.

Он уточнял, что из них 170 организаций относятся к обрабатывающим предприятиям. Благодаря этому, подчеркивал мэр, они смогли увеличить объемы производства на 54%, на 36% сократить время рабочих процессов и снизить неиспользуемые запасы на 37%.