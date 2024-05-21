Сергей Собянин принял решение о расширении мер поддержки промпредприятий

В Москве утвердили новые критерии, по которым промышленные предприятия могут получить поддержку от города. Перечень опубликовал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Один из первых пунктов – это зарплаты работников. Они должны быть не менее среднемесячного показателя по основной отрасли промышленности, в которой работает предприятие.

Кроме того, объем выручки от производства в Москве за последний год должен составлять более 8 миллионов рублей на одного работника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.