Москвичи могут забронировать площадку фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Принять участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" смогут не только жители и гости столицы, но и бизнес. Выбрать площадку и организовать там свое мероприятие получится у любого желающего. Тематика самая разная – спорт, образование, концерты, мастер-классы и тренинги.

В рамках фестиваля задействуют более 600 адресов. Программа включает в себя 40 форматов – виды активности для взрослых и детей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.