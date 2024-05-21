Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 18:15

Город

Москвичи могут забронировать площадку фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Москвичи могут забронировать площадку фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

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Принять участие в фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" смогут не только жители и гости столицы, но и бизнес. Выбрать площадку и организовать там свое мероприятие получится у любого желающего. Тематика самая разная – спорт, образование, концерты, мастер-классы и тренинги.

В рамках фестиваля задействуют более 600 адресов. Программа включает в себя 40 форматов – виды активности для взрослых и детей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
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