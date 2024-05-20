Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 08:35

Город

"Мой район. Новости": москвичи составят рейтинг достопримечательностей для туристов

"Мой район. Новости": москвичи составят рейтинг достопримечательностей для туристов

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Москвичи составят рейтинг достопримечательностей для туристов. На портале "Активный гражданин" стартует новая серия голосований. В рамках спецпроекта "Вот это Москва!" жители назовут лучшие местах для прогулок, культурного и активного отдыха, среди них – музеи, парки, театры и усадьбы.

Всего на портале проведут девять опросов, в каждом будет по два этапа. Локации с большим количеством лайков добавят в новые маршруты путешественников разного возраста.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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