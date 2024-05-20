"Мой район. Новости": москвичи составят рейтинг достопримечательностей для туристов

Москвичи составят рейтинг достопримечательностей для туристов. На портале "Активный гражданин" стартует новая серия голосований. В рамках спецпроекта "Вот это Москва!" жители назовут лучшие местах для прогулок, культурного и активного отдыха, среди них – музеи, парки, театры и усадьбы.

Всего на портале проведут девять опросов, в каждом будет по два этапа. Локации с большим количеством лайков добавят в новые маршруты путешественников разного возраста.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".