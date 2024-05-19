Собянин: 50 тысяч пар поженились на площадках проекта "Новые адреса счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадках "Новые адреса счастья" за пять лет поженились 50 тысяч пар, рассказал Сергей Собянин. Его слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Градоначальник отметил, что браки заключались в поезде БКЛ, в кабинах канатной дороги, во время футбольного матча и в других необычных местах.

"Сегодня каждая пятая церемония в столице проходит на выезде. Самые популярные места – 84-й этаж башни "ОКО", особняк "Роял" на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница "Националь" с видом на Красную площадь", – уточнил он.

Собянин обратил внимание, что каждый год для свадебных церемоний становятся доступны новые локации. Так, например, в 2024 году пары могут пожениться в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина и усадьбе Зубовых. Выбрать место можно с помощью сервиса "Наша свадьба".

Молодожены могут получить баллы за фото на площадках проекта "Новые адреса счастья". Для этого нужно поделиться фотографиями мероприятия с помощью "Города заданий".

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что для публикации снимков необходимо согласие обоих супругов. По его словам, уже 50 пар показали в проекте фото выездной регистрации в необычных местах, получив за это в сумме 750 тысяч баллов.

