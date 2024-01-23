Собянин: свыше 86,5 тыс семей создали в Москве в 2023 году

Фото: Управление записи актов гражданского состояния города Москвы

Более 86,5 тысячи семей зарегистрировали свой брак в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, которые приводятся на портале мэра и правительства столицы, чаще всего церемонии на выездных площадках проводили в башне "Око" (1 327 церемоний), в особняках Спиридонова (987) и "Роял" (1 116). Также он уточнил, что в основном пары регистрируют свои отношения в летний период. Так, в августе и июле соединили себя узами брака 11 523 и 11 396 пар соответственно. Июнь выбрали для торжества 10 276 семей.

Как утверждает мэр, 52% молодоженов зарегистрировали свои отношения впервые. При этом примерно четверть женщин вступили в брак в возрасте от 24 до 28 лет, а такое же количество мужчин – в возрасте от 25 до 29 лет.

Кроме того, он заявил, что большинство пар (842) выбрали днем торжества 7 июля (07.07.2023), а другие 836 семей поженились 23 июня (23.06.2023). Популярной датой, в которую соединили себя узами брака 784 пары, стал День семьи, любви и верности – 8 июля.

Мэр добавил, что многие пары (64%) решили подать заявление о заключении брака через портал госуслуг и mos.ru. Решение о свадьбе жители и гости столицы принимали в январе, марте и июле. В эти месяцы было подано порядка 10 тысяч заявлений, а больше всего – 30 ноября.

Также Собянин рассказал, что в столичных дворцах бракосочетания можно отметить юбилей свадьбы. Так, более 300 пар отпраздновали свой юбилей в торжественной обстановке.

При этом мэр затронул и такое радостное событие в жизни любой пары – рождение ребенка. По его словам, в июле прошлого года на свет появились больше всего малышей – 116 тысяч. Среди них – больше 1 400 семей с двойняшками и 17 с тройняшками.

"2024-й объявлен в России Годом семьи. И мы, как и всегда, со своей стороны будем активно поддерживать семьи с детьми и мам после декрета", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичные власти планомерно ведут работу по развитию столичной системы ЗАГС. В рамках программы увеличили доступность их услуг в 4 раза, а также предоставили молодоженам возможность регистрировать браки в популярных местах.

Среди идеальных мест для бракосочетания на сервисе "Наша свадьба" мэр Москвы перечислил также стадионы и аквариумы. Формат регистрации брака на необычных площадках выбрали уже более 48 тысяч пар, заключил мэр.



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