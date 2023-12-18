Церемонию бракосочетания провели в прямом эфире телеканала Москва 24

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"/Михаил Голденков

Церемония бракосочетания Александра Антонова и Татьяны Дронниковой состоялась в студии телеканала Москва 24, ее показали в прямом эфире. Брак зарегистрировал сотрудник столичного ЗАГСа.

Супруги рассказали, что мужчина является руководителем группы обеспечения офисов и складов в крупнейшем розничном ретейлере спорттоваров, а женщина работает менеджером в отделе продаж в школе цифрового рисунка.

"Мы познакомились, наверное, как и многие сейчас, в интернете, на сайте знакомств. <...> С первой встречи сразу было понятно, что мы единомышленники, нам комфортно друг с другом, и есть то самое взаимопонимание, как будто мы знаем друг друга уже очень давно", – подчеркнули молодожены.

По их словам, торжественная церемония в прямом эфире телеканала была необычным и волнительным опытом. Провести подобное мероприятие стало возможным благодаря проекту "Новые адреса счастья".

По словам начальника управления ЗАГС столицы Светланы Уханевой, московские ЗАГСы значительно изменились за последние 5 лет. Она уточнила, что представители службы с удовольствием идут на эксперименты и проводят церемонии в самых необычных местах Москвы.

"Наша задача – сделать путь молодых с момента подачи заявления до церемонии бракосочетания легким и торжественным одновременно. В профессиональный праздник хочется отметить, что важный день создания семьи – ценный и искренний труд сотрудников столичных Дворцов бракосочетания, в чем сегодня могли убедиться миллионы москвичей, наблюдая за церемонией в прямом эфире телеканала Москва 24", – указала она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с помощью сервиса "Наша свадьба" на mos.ru москвичи могут подобрать идеальное место для бракосочетания. Для торжеств им доступно около 50 площадок. Сейчас это самый подробный и масштабный гид по местам для бракосочетания Москвы.

Москвичи могут провести церемонию бракосочетания как во дворцах, так и в более необычных местах – музеях, аквариумах, на стадионах и станциях метро. Здесь же молодожены могут найти информацию от местоположения, наличия транспортной доступности или парковки до стиля в интерьере или панорамных видов на город.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в рамках проекта "Новые адреса счастья" с начала 2023 года на станции метро "Маяковская" поженились уже 20 пар. Всего с 2021 года, когда данная локация вошла в проект, здесь провели уже 45 церемоний.

Всего с 2019 года на площадках проекта уже 48 тысяч пар заключили брак. С 30 ноября 2023 года начался прием заявлений на регистрацию в 2024 году. Выбрать площадку и подать заявление можно в онлайн-формате.

Москва 24 в прямом эфире показала выездную церемонию бракосочетания