В Москве открылся прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские загсы начали прием заявлений на регистрацию брака на площадках проекта "Новые адреса счастья" в 2024 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект "Новые адреса счастья" дает возможность провести регистрацию брака в необычных местах города, напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее информации, с 2019 года около 48 тысяч пар заключили брак на площадках проекта, он пользуется популярностью и активно развивается.

Она отметила, что на следующий год открыто свыше 9 тысяч слотов времени. Во время формирования удобного расписания дат было учтено более 80% пожеланий молодоженов. В частности, на одной из самых популярных площадок проекта – в особняке Спиридонова – по просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть.

"В период подготовки площадок к открытию мы получили свыше тысячи обращений о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях "Москва-Сити", на стадионах, в воздухе, на воде и под землей", – рассказала Ракова.

В сообщении подчеркнули, что при составлении расписания учитывались популярность дней недели в разные месяцы, красивых дат, востребованность мест. Ранее сообщалось, что торжественные церемонии на площадках загсы будут проводить не только по пятницам и субботам, но и в будние дни.

Молодожены из Москвы уже могут забронировать время для регистрации брака на таких площадках, как парк-отель "Даниловский", храм Матроны Московской, башня "Москва-Сити" "Федерация", особняки Спиридонова и "Роял", гостиница "Националь" и другие, площадки также будут добавляться в процессе.

Выбрать удобную площадку можно на странице проекта на mos.ru.

Также московские молодожены, которые зарегистрировали свой брак на площадках проекта "Новые адреса счастья", могут поделиться фотографиями в проекте "Город заданий".

До этого стало известно, что большинство москвичей планируют свадьбу на 24 апреля 2024 года. На эту дату было подано более 200 заявлений. Второй по популярности стала дата 24 августа. В этот день пожениться планируют свыше 120 пар.

Более 33 тыс пар поженились в Москве за прошедшее лето