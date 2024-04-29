Более 25% спортсменов впервые приняли участие в Московском полумарафоне

В Москве прошел юбилейный десятый полумарафон – один из самых массовых забегов России. Дистанция составляет 21 километр по центральным набережным с видами на достопримечательности города. Участниками стали как профессионалы, так и любители. По словам организаторов, новички составили около 25% участников.

Первой среди женщин прибежала Анна Викулова. Она преодолела дистанцию за 1 час 10 минут и 5 секунд, став двукратной победительницей Московского полумарафона. Первым мужчиной, который миновал финишную черту, стал Ринас Ахмадеев. Он поставил новый рекорд, потратив на весь маршрут 1 час 2 минуты и 39 секунд.

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