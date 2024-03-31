Собянин напомнил, что нормативы ГТО в Москве можно сдавать круглый год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Возрожденному комплексу ГТО в этом году исполняется 10 лет, в Москве нормативы можно сдать круглый год, а летом пройдет сезонный проект "ГТО в парках". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что идея создания комплекса "Готов к труду и обороне" появилась в 1930-х годах. Физкультурное движение обрело популярность во всем государстве, нормативы подготовки сдавали дети и взрослые, отметил Собянин.



"Одними из первых обладателей знаков ГТО стали московские писатели Всеволод Вишневский и Аркадий Гайдар, а также будущая рекордсменка мира в прыжках с шестом Зоя Романова. В начале девяностых годов прошлого века движение ГТО сошло на нет, но 10 лет назад его возродили", – поделился мэр.

Вместе с тем Собянин добавил, что москвичи смогут выполнить нормативы до 12 апреля на международной выставке-форуме "Россия", на экспозиции "Спорт для каждого".

Ранее мэр открыл физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Раменки. С его слов, решение о строительстве ФОКа на месте старого здания приняли по просьбе жителей Москвы. В комплексе есть плавательные бассейны и тренажерные залы для занятий всеми видами спорта, отметил он.