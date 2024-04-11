Москвичам рассказали, в каких парках проходят бесплатные групповые забеги

В столичных парках начался беговой сезон. Любители тренировок на свежем воздухе могут заниматься самостоятельно на специальных дорожках или присоединиться к регулярным групповым тренировкам. О том, как это сделать, – в нашем материале.

Еженедельные тренировки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Парк "Кузьминки". Каждый вторник вечером здесь проходят забеги на 8–10 километров с клубом Mission 42.2 – за анонсами можно следить в его телеграм-канале. По четвергам начинаются тренировки со специальными упражнениями и по общей физической подготовке под руководством опытных атлетов.

В субботу в парке проходят пятикилометровые забеги "S95 Кузьминки" для спортсменов любого уровня подготовки (сбор в 08:45, требуется предварительная регистрация). А по воскресеньям всех желающих ждут в беговом клубе на длительную тренировку – начало в 09:00. В любой из дней место встречи не меняется – главная сцена на центральной площади. К мероприятиям допустят только желающих от шести лет.

Парк "Царицыно". Каждую субботу в 09:00 проходят пятикилометровые забеги с фиксацией времени. Маршрут пролегает вокруг Нижнего Царицынского пруда. В основном трасса плоская, но на некоторых участках есть небольшие подъемы. Вход на мероприятие свободный.

Парк "Сокольники". Здесь проходят круглогодичные тренировки в секции "Стайер". Спортсменов ждут каждую субботу с 11:00 до 12:00 и вторник с 20:00 до 21:00. Место встречи – Митьковский проезд, дом 11 (Беговой клуб). Занятия рассчитаны на людей старше 15 лет, участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться по телефону, указанному на сайте парка.

Парки "Северное Тушино" и "Дружбы". Здесь проводятся еженедельные бесплатные забеги по субботам. Дистанция в пять километров подходит как опытным спортсменам, так и начинающим.

В "Северном Тушине" трасса проходит в один круг по дорожкам вдоль набережной Химкинского водохранилища. Сбор участников в 100 метрах левее от входа, который расположен на пересечении улицы Свободы и Химкинского бульвара.

В свою очередь, в парке Дружбы маршрут пролегает вдоль береговой линии Фестивальных прудов и через парковую зону. Сбор участников – около скульптурной композиции "XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов" (она же "Дружба"). Вход свободный, но к участию допускают только горожан от 14 лет.

Самостоятельные забеги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для тех, кто предпочитает уединение, в парках оборудованы беговые дорожки с разным покрытием, протяженностью и рельефом. Большинство из них освещаются ночью и доступны круглосуточно.

Парк искусств "Музеон". Одна из самых протяженных беговых дорожек Москвы начинается здесь и заканчивается в природном заказнике "Воробьевы горы". Трасса в восемь километров пролегает вдоль Крымской, Пушкинской, Андреевской и Воробьевских набережных. Бегунам также откроется красивый вид на Гротесковый мост в Нескучном саду, памятник Петру I в "Музеоне" и густой лес.

В Таганском парке дорожка с резиновым покрытием расположена вокруг футбольного поля, ее длина – 360 метров. Ежедневно любители активного отдыха используют ее для утренних и вечерних пробежек.

В парке "Ходынское поле" расположена беговая дорожка протяженностью 2,4 километра. Во время тренировки спортсменам открывается красивый вид на арт-объекты и пруд. Дорожка имеет безопасное покрытие с резиновой крошкой и сложный рельеф с перепадами высот.

А в парке "Фили" протяженность беговой дорожки почти вдвое больше – пять километров. Она покрыта гранитным отсевом и терравеем. Трасса берет начало у главного входа, проходит через главную парковую аллею и живописную набережную Москвы-реки. Маршрут тоже доступен круглосуточно.