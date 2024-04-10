Фитнес-тренер Скрипник рассказал, как правильно начать бегать новичкам

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Фитнес-тренер Никита Скрипник рассказал, что новички могут начать заниматься бегом с коротких дистанций. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Новоявленным бегунам важно обратиться к специалисту, который расскажет, как правильно бегать, и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Бег имеет большое количество ограничений, а неправильное начало может привести к появлению травм. Чаще всего страдают коленные суставы, голеностопы, поясничный отдел позвоночника", – пояснил эксперт.

Перед началом тренировок он посоветовал новичкам подобрать правильную обувь и поставить технику бега. Более того, необходимо выбрать правильный маршрут, поскольку бег по асфальту увеличивает нагрузку на суставы.

Во время пробежки Скрипник рекомендовал следить за частотой сердечного сокращения. Помочь в этом может специальный нагрудный датчик, который связывается со смартфоном.

Для здорового человека среднего возраста лучший пульс варьируется от 115 до 130 ударов в минуту. Свыше 140 ударов в минуту – нежелательный показатель для новичков.

Заниматься бегом Скрипник не советовал беременным, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата ниже поясничного отдела позвоночника, а также при проблемах с тазобедренными и коленными суставами, голеностопом и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Людям с лишним весом тренер посоветовал заниматься быстрой ходьбой, поскольку она менее вредна. Однако при ходьбе также следует следить за пульсом.

Ранее в парках Москвы открылся беговой сезон. Присоединиться к забегам можно бесплатно. Их проводят в ландшафтном парке "Митино", в сквере по Олонецкому проезду, парках 50-летия Октября, "Фили" и других.

