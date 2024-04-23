Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 00:00

Происшествия

Новости мира: болельщик кинул нож в футболиста во время матча чемпионата Колумбии

Новости мира: болельщик кинул нож в футболиста во время матча чемпионата Колумбии

Ангар загорелся в Хорошёвском районе Москвы

Новости часа: суд арестовал главных фигурантов дела об убийстве мужчины в Москве

Суд арестовал шестого фигуранта дела об убийстве москвича из-за парковки

Здание загорелось на бывшем заводе в Хорошёвском районе столицы

"Безопасный город": полицейские задержали подозреваемого в краже

"Безопасный город": суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича

"Безопасный город": подросток погиб на переходе через железную дорогу в Королеве

"Безопасный город": водитель авто сбил девочку на самокате на Покровской улице

Два человека пострадали после ДТП на юге Москвы

Футболист Atletiko Nacional стал жертвой нападения во время матча чемпионата Колумбии. Болельщик кинул в Пабло Сеппелина нож, когда тот пошел подавать угловой. Игру приостановили. Спортсмен поучил только гематому, поэтому позже матч решили доиграть. Встреча завершилась вничью.

Тем временем иранская сторона обещала не препятствовать возвращению в Россию моряка Тимофея Колчанова, который оказался на задержанном в Иране коммерческом судне. Последнюю информацию с переговоров сообщили в российском МИДе. Контейнеровоз, который находится в собственности у компании миллиардера из Израиля, захватили военно-морские силы Ирана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомспортполитикавидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика