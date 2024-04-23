Новости мира: болельщик кинул нож в футболиста во время матча чемпионата Колумбии

Футболист Atletiko Nacional стал жертвой нападения во время матча чемпионата Колумбии. Болельщик кинул в Пабло Сеппелина нож, когда тот пошел подавать угловой. Игру приостановили. Спортсмен поучил только гематому, поэтому позже матч решили доиграть. Встреча завершилась вничью.

Тем временем иранская сторона обещала не препятствовать возвращению в Россию моряка Тимофея Колчанова, который оказался на задержанном в Иране коммерческом судне. Последнюю информацию с переговоров сообщили в российском МИДе. Контейнеровоз, который находится в собственности у компании миллиардера из Израиля, захватили военно-морские силы Ирана.

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