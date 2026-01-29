Телеведущий Родригез расторг алиментное соглашение на содержание экс-супруги

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены телеведущего Тимура Родригеза Анне Девочкиной, сообщил "Газете.ру" адвокат артиста Сергей Жорин.

Заседание состоялось 29 января. По словам адвоката, перед разводом шоумен подписал с Девочкиной соглашение о ежемесячной выплате 500 тысяч рублей на ее содержание, помимо содержания детей. В суд Родригез обратился в связи с изменившимися обстоятельствами.

В результате суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Жорин подчеркнул, что телеведущий лично присутствовал на заседании и высказал свою позицию по данному вопросу.

Родригез подал в суд на бывшую супругу в октябре 2025 года. Телеведущий хотел изменить размер или форму взыскания алиментов.

По данным СМИ, изначально бывшие супруги заключили соглашение, согласно которому певец должен перечислять 1,5 миллиона рублей для детей и примерно 500 тысяч рублей на содержание Девочкиной. Помимо этого, певец обязался давать средства на различные нужды Девочкиной, в том числе на поездки в отпуск.

При этом 17 декабря сообщалось, что Родригез проиграл суд по алиментам. Кроме того, ему было отказано в удовлетворении иска об определении места жительства, а также о порядке общения и воспитания детей.

