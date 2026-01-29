Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:06

Шоу-бизнес

Телеведущий Родригез расторг алиментное соглашение на содержание экс-супруги

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены телеведущего Тимура Родригеза Анне Девочкиной, сообщил "Газете.ру" адвокат артиста Сергей Жорин.

Заседание состоялось 29 января. По словам адвоката, перед разводом шоумен подписал с Девочкиной соглашение о ежемесячной выплате 500 тысяч рублей на ее содержание, помимо содержания детей. В суд Родригез обратился в связи с изменившимися обстоятельствами.

В результате суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Жорин подчеркнул, что телеведущий лично присутствовал на заседании и высказал свою позицию по данному вопросу.

Родригез подал в суд на бывшую супругу в октябре 2025 года. Телеведущий хотел изменить размер или форму взыскания алиментов.

По данным СМИ, изначально бывшие супруги заключили соглашение, согласно которому певец должен перечислять 1,5 миллиона рублей для детей и примерно 500 тысяч рублей на содержание Девочкиной. Помимо этого, певец обязался давать средства на различные нужды Девочкиной, в том числе на поездки в отпуск.

При этом 17 декабря сообщалось, что Родригез проиграл суд по алиментам. Кроме того, ему было отказано в удовлетворении иска об определении места жительства, а также о порядке общения и воспитания детей.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика