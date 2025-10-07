"СтарХит": Тимур Родригез хочет снизить сумму алиментов на сыновей в три раза

Певец и телеведущий Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену Анну Девочкину, сообщили СМИ. Шоумен хочет снизить размер алиментов на двух общих детей. Подробности разбирательств и личной жизни знаменитости – в материале Москвы 24.
Не потянул?
Певец и телеведущий Тимур Родригез (настоящее имя – Тимур Керимов) подал иск в суд против экс-супруги Анны Девочкиной. По данным "СтарХит", шоумен намерен снизить размер алиментов на двоих сыновей – 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля – в три раза, до 500 тысяч рублей ежемесячно. Причем изначально бывшие супруги заключили соглашение, согласно которому Тимур должен перечислять 1,5 миллиона для детей и примерно 500 тысяч на содержание Девочкиной. Помимо этого, певец обязался давать средства на различные нужды Анны, среди которых поездки в отпуск.
Раннее шоумен заявлял СМИ, что почти все, что можно, оставил бывшей супруге: у него "больше ничего нет", недвижимость ему тоже "больше не принадлежит". Судебное заседание по алиментам запланировано на 10 ноября.
По словам знакомых экс-супругов, Родригез подписывал все документы при разводе не глядя. Певец не обратил внимание на размер выплат, а теперь осознал, что эта сумма для него непосильна. При этом "СтарХит" уточнил, что Тимур и так не скупится на сыновей и старается должным образом исполнять родительские обязанности: регулярно проводит время с ними, водит по магазинам и ресторанам, а также планирует оплачивать обучение наследникам.
Согласно данным издания Super, Родригез может заработать 1,5 миллиона рублей за одно частное выступление продолжительностью в 45 минут. В программу такого концерта входит исполнение шести песен. Кроме того, за пятичасовую программу в качестве ведущего Тимур получает 2,5 миллиона рублей. Съемочный день Родригеза стоит 400 тысяч.
Шоумен также любит путешествовать с нынешней возлюбленной, актрисой Катей Кабак. Например, в июле новая избранница Родригеза выставила в личном блоге снимки, сделанные во время совместной поездки в Катар.
Кроме того, в декабре прошлого года телеведущий устроил актрисе сюрприз на день рождения. Родригез организовал путешествие в Арабские Эмираты, подробностями которого пара делилась в соцсетях. За четырехдневную поездку возлюбленные покатались на верблюдах, постреляли из лука, посетили огненное шоу и освоили серфинг.
"Принципиально другое существование"
Тимур Родригез и Анна Девочкина познакомились в начале 2000-х на выходе из ресторана. Певец не раз признавался в разговоре с журналистами, что влюбился с первого взгляда. Пара узаконила отношения в 2007-м. Через два года после свадьбы в семье родился первый наследник Мигель, а в 2012-м на свет появился Даниэль.
Брак Родригеза и Девочкиной считался крепким по меркам шоу-бизнеса: за 16 лет супруги не были замечены в скандалах. Однако осенью 2023 года Тимур сообщил о расставании с женой в личном блоге. Вскоре после этого шоумен стал появляться на публичных мероприятиях в компании актрисы Кати Кабак.
В ноябре 2024 года Родригез признался в интервью Лауре Джугелии, что решение развестись было "обдуманным шагом на сто процентов". По словам певца, брак с Анной себя изжил, а ему захотелось "принципиально другого существования".
Тимур также рассказал, что сообщил Анне о своем решении расстаться во время телефонного разговора, потому что супруги находились в разных странах. Вскоре стало известно, что у телеведущего новый роман.
"Так как мы не виделись практически месяц, она (жена. – Прим. ред.) об этом узнала уже по приезде. Но фишка в следующем: сообщив о том, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал, что имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше", – объяснил шоумен.
Девочкина отреагировала на интервью Родригеза с иронией.
"Кино оказалось скучным и душным, даже попкорн не доела", – написала Анна в своем блоге.
Пользователи Сети поддержали экс-супругу Керимова, а на мужчину обрушились с критикой. Комментаторы отметили, что телеведущий "закопал себя этим интервью".
"Опуская жену – опустил себя. Как можно сравнивать новую влюбленность и жену, мать твоих детей, с которой вы почти полжизни прошли рука об руку?! Какой нудный и душный нарцисс"; "целое сочинение на тему "Причина развода", хотя было бы достаточно одного простого слова – измена. Противненько", – писали поклонники.
Позже во время подкаста "Ниче святого" Тимур заявил, что все обвинения в адрес Кабак безосновательны и она не являлась причиной расставания с женой.
Официально развод между Родригезом и Девочкиной был оформлен лишь в мае этого года. По данным "СтарХит", Анна путешествовала с сыновьями по Европе, и процесс прошел без присутствия женщины и ее представителей. Также уточнялось, что бывшая жена Тимура могла даже не знать, что за время поездки "стала свободной".