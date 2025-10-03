Влад Соколовский с женой ответили на обвинения Риты Дакоты в изменах певца в новом браке

Бывшая и нынешняя супруги певца Влада Соколовского, исполнительница Рита Дакота и модель Ангелина Суркова, не сошлись во мнениях на тему его верности в отношениях. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Мне есть что сказать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vs20

Скандал начался с того, что певец Влад Соколовский с женой, моделью Ангелиной Сурковой, приняли участие в одном из телевизионных реалити-шоу. Девушка, отвечая на вопрос ведущего, прокомментировала отношения супруга с экс-возлюбленной Ритой Дакотой. Она заявила, что ее муж не был верен в первом браке из-за отсутствия "химии" между партнерами.

"В какой-то момент дружба вытеснила сексуальную историю – химию между ними. А у нас с Владом эта химия с самого начала. Он признался, что у него такого никогда и ни с кем не было", – сказала девушка.

На это Дакота ответила Сурковой в своих соцсетях. Певица отметила, что ей неприятно, что ее личную жизнь обсудили в публичном пространстве.





Рита Дакота певица Мне много есть что сказать. И по поводу "верности" Влада в текущих отношениях, которую обсуждает вся индустрия, и по поводу "химии, которой никогда ни с кем не было", и по поводу того, что на передаче зачем-то залезают в мою постель и обсуждают такие вещи на всю страну.

Дакота отметила, что не злится на Суркову, а, напротив, сочувствует ей, потому что, когда та "повзрослеет, столкнется с горькой реальностью". Рита подчеркнула, что от измен второй половинки спасет "не худоба, не новая пышная грудь", не "химия, магия и волшебство", а "выбор нравственного и порядочного мужчины".

В ответ на высказывания певицы Соколовский и Суркова опубликовали в соцсетях совместный видеоролик, в котором рассказали, что ради любви им пришлось через многое пройти и сейчас они счастливы друг с другом.

"Мы знаем друг о друге гораздо больше, чем вы можете нам рассказать и даже себе представить. <...> Возможно, мы когда-нибудь решимся об этом рассказать, потому что это сложный опыт, жесткий опыт. Наверно, надо набраться смелости и иметь сильные друг к другу чувства, чтобы сесть и признаться друг другу в самом тайном, рассказать секреты, которые никому не можешь рассказать, вытащить все скелеты", – обратились супруги к подписчикам.

Соколовский и Суркова признались, что на их пути были даже расставания. Однако пара всегда приходила к выводу, что не может жить друг без друга. По мнению возлюбленных, если партнерам удается пройти через трудности и страдания, получатся реальные чувства и "долгая история". Музыкант и его избранница заверили, что не рассказывали бы столь открыто о своем союзе, если бы не были уверены в своих чувствах.

Соколовский женат на Сурковой с 2022 года. У пары растет сын Дэвид, появившийся на свет накануне свадьбы родителей.

Двойная жизнь

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ritadakota_life

Знакомство Дакоты и Соколовского произошло на одном из музыкальных телешоу в 2007 году. На проекте между ними завязалась дружба, а романтические отношения начались лишь в 2014-м. Спустя год певец сделал возлюбленной предложение, а вскоре пара поженилась и даже обвенчалась. В 2017-м супруги стали родителями девочки, которой дали имя Мия, а уже в 2018-м объявили о разводе.

Дакота опубликовала в личном блоге пост, в котором рассказала о причинах расставания.





Рита Дакота певица Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью – оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни.

Рита заявила, что Влад на протяжении долгого времени ей изменял. По словам знаменитости, супруг не был верен ей, когда они женились и венчались, а также во время ее беременности и после рождения общей дочери.

Измены с "десятками девушек", некоторые из которых были знакомы с самой Дакотой, прекратились лишь в тот момент, как о них узнала певица. При этом о неверности Соколовского знали многие общие друзья пары и члены его семьи, включая отца. По словам Риты, они "покрывали" Влада.

Однако тогда Дакота, несмотря на душевную боль, приняла решение найти в себе "силы и мудрость" и продолжить поддерживать связь с Соколовским ради Мии. При этом певица выразила надежду, что со временем тяжелые эмоции утихнут и ей удастся простить экс-супруга.

Спустя два года после развода Рита поделилась в личном блоге, что ей удалось проработать эту ситуацию, после чего она начала жить счастливо. По словам певицы, в ее душе осталась лишь благодарность Владу, всем "соучастникам" семейного конфликта и Богу.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ritadakota_life

Сам Соколовский в интервью Александру Добровинскому в 2023 году признался, что в обвинениях Дакоты большая часть слов является правдой. Именно поэтому певец решил не вступать в конфликт с бывшей женой. Влад раскрыл, что осознавал свою вину и понимал: в этой ситуации есть как пострадавшая, так и виновная стороны. На фоне этого из-за своей совести музыкант даже прошел "период самобичевания"





Влад Соколовский певец Я в тот момент понял, что для меня важное – не потерять связь с ребенком. Во всех разговорах, со всеми адвокатами, помощниками и лично, я говорил: "Готов на все варианты. Главное – не ограничивайте меня в общении с ребенком".

Соколовский осознавал, что если начнет отстаивать свою позицию и "нападать" на Дакоту, то конфликт усугубится. Поэтому он принял тот факт, что виновен в определенных вещах. Однако, как отметил певец, речь идет не обо всех моментах, в которых его "пытались уличить".

При этом публичные конфликты между бывшими супругами не прекращались. Например, в июне этого года Дакота заявила в соцсетях, что не хочет вести диалог с Соколовским из-за его неуважительного отношения к ее семье.

"Как он общается, как разговаривает, ну и по ценностям мы не сходимся. Слишком разные понятия у нас, полярные", – объяснила певица.

При этом Рита отметила, что, несмотря на конфликты, не препятствует общению Влада с дочерью.

Сейчас Дакота состоит в браке с бизнесменом Федором Белогаем: пара официально зарегистрировала свои отношения в 2023 году. Возлюбленные поженились в спортивных костюмах в МФЦ около их дома. После росписи новоиспеченные супруги отвезли большое количество велосипедов и самокатов в детский дом. По словам Риты, "это была лучшая роспись на всем белом свете".

