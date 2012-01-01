Шоумен Тимур Родригез прокомментировал роман с актрисой Катей Кабак

Брак Тимура Родригеза и Анны Девочкиной считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе: за 16 лет супруги не были замечены в скандалах. Однако спустя год после расставания шоумен сделал несколько заявлений, чем спровоцировал волну хейта. Москва 24 разобралась в новостях о личной жизни артиста.

Счастливый брак

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Тимур Родригез познакомился с Анной Девочкиной в начале 2000-х на выходе из ресторана. По признанию звезды Comedy Club, это была любовь с первого взгляда. Через год после судьбоносной встречи пара узаконила отношения. У супругов родились двое сыновей.

Брак казался счастливым, ведь еще за полгода до краха семейной жизни шоумен трогательно поздравлял жену в соцсетях: "Видимо, я все-таки сделал что-то хорошее, раз мне досталась именно ты! Осталось понять, что плохого сделала ты, за что тебе достался именно я! С днем рождения, любовь моя!" А уже в сентябре прошлого года Родригез объявил на своей странице о расставании.

Поначалу бывшие супруги не комментировали причины разрыва, но вскоре Тимур стал появляться на светских мероприятиях с актрисой Катей Кабак. Тогда Анна нарушила молчание и написала ироничный комментарий в блоге, что Родригез, будучи творческой личностью, ей изменял. Позже Девочкина удалила запись.

Кроме того, издание "Комсомольская правда", ссылаясь на комментарий подруги Анны, сообщало, что экс-жене писали любовницы Тимура и рассказывали, что все годы в браке он якобы гулял и приводил женщин в их спальню.

Смелое решение

В ноябре этого года артист дал интервью Лауре Джугелии, где пояснил, что брак с Анной в какой-то момент просто себя изжил. Поэтому шоумен принял сложное, но обдуманное решение, о котором не жалеет, считает правильным и "одним из самых смелых в жизни". Тимур добавил, что объявил супруге, с которой прожил 16 лет, о расставании по телефону, ведь они находились в разных странах. Спустя месяц Девочкина прилетела к мужу, но тот считал себя уже свободным человеком и закрутил роман.

К слову, в подкасте "Ниче святого" певец подчеркнул, что окунулся в отношения с другой девушкой уже после того, как объявил Анне о расставании, чтобы новая возлюбленная не выглядела в глазах поклонников разлучницей.

Лучшая женщина на земле

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Тимур Родригез

Родригез и Кабак появлялись на публике вместе уже с ноября прошлого года, но не комментировали отношения. При этом сама актриса не сообщала о разводе с мужем, от которого родила дочь в 2019 году. Поклонники терялись в догадках, что связывает звезд: дружба, пиар или любовь.

Лишь в ноябре этого года на "Шоу Павла Воли" 45-летний артист признался, что многолетняя дружба между ним и 33-летней актрисой плавно переросла в любовь во время работы над его клипом. В эфире актер осыпал возлюбленную комплиментами, называл лучшей женщиной на земле и уверял, что абсолютно счастлив и находится в гармонии с собой. Также шоумен рассказал, что за все время они ни разу не поссорились.

В свою очередь, Анна сейчас живет с сыновьями в Испании и не комментирует личную жизнь.